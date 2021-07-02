25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
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25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 25 günlük Suriye uyruklu Hasan El Ammuri, ölü bulundu.

GAZİANTEP'te, annesinin emzirdikten sonra beşiğine yatırdığı 25 günlük Suriye uyruklu Hasan El Ammuri, ölü bulundu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Beybahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ammuri ailesinin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Hasan, gece annesi Fatma El Ammuri tarafından emzirildi. Emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak uyutan Fatma El Ammuri, sabah saatlerinde çocuğunun uyanmadığını fark etti. Kontrol ettiği çocuğunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin kontrol ettiği bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kaybettiğini öğrenen acılı anne gözyaşlarına boğulurken, bebeğin cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu
25 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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