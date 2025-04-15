25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 bin öğretmen atama sürecinin başladığını duyurdu. Bu gelişme, eğitim sektörüne yeni iş imkanları sağlayacağı gibi, öğretmen adaylarının da uzun süredir beklediği bir haberdi. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK, ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 bin öğretmen atama sürecini başlatıyoruz" dedi.

Atama kontenjanları ve atama takvimi henüz açıklanmadı.

EN SON ATAMADA KONTENJANLARI NASILDI?