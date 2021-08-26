25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR
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25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Mehmet Kanbaz (47) ile Fatih Yumuşakkaya'nın (47) yetiştirdiği 'oyun kuşu' adı da verilen taklacı güvercinler, 2022 yılı Mart ayında Kırıkkale'de düzenlenecek olan İç Anadolu Kupası yarışmasına hazırlanıyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Mehmet Kanbaz (47) ile Fatih Yumuşakkaya'nın (47) yetiştirdiği 'oyun kuşu' adı da verilen taklacı güvercinler, 2022 yılı Mart ayında Kırıkkale'de düzenlenecek olan İç Anadolu Kupası yarışmasına hazırlanıyor. Yetiştirilmesi en zor tür olarak bilinen ve takla performanslarına göre değerlendirilen güvercinler, 5 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

İlçedeki bir okulda memur olarak çalışan Mehmet Kanbaz dedesinden, babasına, babasından da kendisine kalan taklacı güvercin yetiştiriciliğini iş insanı arkadaşı Fatih Yumuşakkaya ile birlikte sürdürüyor. Toplam 107 güvercinleri bulunan iki arkadaş, 2022 Mart ayında Kırıkkale'de düzenlenecek İç Anadolu Kupasına hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklıları ise Kanbaz ve Yumuşakkaya'nın yetiştirdiği kuşları görmek için ilçeye geliyor. Takla performansına göre değerlendirilen kuşlar 5 ila 25 bin lira arasında alıcı buluyor.

Kuşları yetiştirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Kanbaz Evdeki evladımız gibi bunlar. Biz o kadar sevdalıyız bu işe yani. Bunlar şov kuşudur, takla atması için yetiştirilmiştir. Kökeni Mardin, Urfa tarafından gelmedir. Oyun kuşu diye tabir ettiğimiz, uçurup altında bir bardak çay içtiğimiz kuşlarımız bunlar. Şu an elimizde bunlardan 60'ın üzerinde vardır. Zahmetli bir şey, bakmazsan hasta oluyor. Göremezsen, fark edemezsen ölümlere kadar gidebiliyor. Onun için biz bunlara kendi çocuklarımız gibi, kendi ailemizin bir parçası gibi bakıyoruz dedi.

Güvercinlerin fiyatlarının meziyetlerine göre belirlendiğini, 5 bin liradan 25 bin liraya kadar çıktığını belirten Kanbaz Pandeminden önceydi Paris'te bir arkadaşımız, bizi tercih etmiş. Konuştuk telefonlaştık, görüntülü konuştuk. Ben ona 1000 Euro karşılığında 3 çift kuş verdim. Akabinde de bir çift kuş hediye ettim. Bunun meraktan ziyade artık bir de ticari boyutu oluştu. Bunları biz pandemi girmeden önce gönderecektik ama olmadı. Bizde 6-7 ay adamın kuşları kaldı. Biz misafir ettik kuşlara, ilgi alaka gösterdik. Buradan İstanbul, oradan Bulgaristan ve Almanya üzerinden Paris'e ulaştı diye konuştu.

'İÇ ANADOLU KUPASINA HAZIRLANIYORUZ'

8 yaşından bu yana kuşlarla ilgilendiğini ifade eden Fatih Yumuşakkaya Kuş emek isteyen bir hayvan. Emek vermediğin hiçbir işten tat alamazsın. Onun da kendine göre kategorileri var, festivalleri var. Kupa düzenleniyor. Onlara emek vereceksin ki karşılığını alasın. Yoksa kuşu kümese at, kuşu uçurma, o kuştan bir şey bekleyemezsin. Emek vermek gerekiyor. Zaten iyi bir kuş kendini her yerde söylettirir. En azından şu an sosyal medya denen bir şey var. Sosyal medyaya bir sefer, iki sefer iyi kuşu attığın zaman otomatik olarak telefonların susmaz. Zaten 100 tane kuşun içinde ya 3 tane kuşu çıkartabilirsin böyle dört dörtlük oynayabilen ya da 2 tane çıkarabilirsin. Bu da tabi emekle olan bir şey. Daha önce İzmir'deki kupalara katıldım. Orada bazı derecelerimiz var. Erbaa'da İç Anadolu kupasına, Kırıkkale kupasına hazırlık yapıyoruz. İnşallah nasip olursa başarılı olmayı hedefliyoruz. İnşallah yaparız diye konuştu.

İstanbul'dan Erbaa'ya gelen Necdet Batman ise kuşları izlemek için Yumuşakkaya ve Kanbaz'ın misafiri olduğunu söyledi.

25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR
25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR
25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR
25 BİN LİRAYA ALICI BULAN TAKLACI GÜVERCİNLER, KUPAYA HAZIRLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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