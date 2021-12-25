25 Aralık 2021 Star Yayın Akışı
25 Aralık 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 G.O.R.A
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin