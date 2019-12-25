25 Aralık 2019 Show Yayın Akışı
25 Aralık 2019 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kıyametin İşaretleri
00:30 Çukur
02:00 Kıyametin İşaretleri
03:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Aşk Ağlatır
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Her Şey Mümkün
22:15 Deliha 2