25 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, TV8, NOW, Star TV yayın akışı...
25 Ağustos 2025 TV yayın akışı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen izleyiciler, arama motorlarında "Bugün TV'de ne var?" ya da "25 Ağustos yayın akışı" gibi sorgular yapıyor. Özellikle ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, TV8 gibi popüler kanalların yayın akışları günün en çok aranan listeleri arasında yer aldı.
25 Ağustos 2025 TV yayın akışı, izleyiciler tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Hafta başında ekran karşısında vakit geçirmek isteyen birçok kişi, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını merak ediyor. Ulusal kanallarda hangi dizilerin, yarışmaların veya filmlerin yayınlanacağı, özellikle akşam kuşağında ekran başında olacak izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü televizyonda hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte güncel bilgilerle 25 Ağustos 2025 TV yayın akışı detayları...
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:45 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:40 Seksenler
15:00 Set Sayısı
15:30 Türkiye - Bulgaristan
17:30 Set Sayısı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
TV8 YAYIN AKIŞI
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye