25 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, TV8, NOW, Star TV yayın akışı...

25 Ağustos 2025 TV yayın akışı, izleyiciler tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Hafta başında ekran karşısında vakit geçirmek isteyen birçok kişi, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını merak ediyor. Ulusal kanallarda hangi dizilerin, yarışmaların veya filmlerin yayınlanacağı, özellikle akşam kuşağında ekran başında olacak izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü televizyonda hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte güncel bilgilerle 25 Ağustos 2025 TV yayın akışı detayları...

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:45 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:50 Ege'nin Hamsisi

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:40 Seksenler

15:00 Set Sayısı

15:30 Türkiye - Bulgaristan

17:30 Set Sayısı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

TV8 YAYIN AKIŞI

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye