248 Alan kodu nerenin? Burdur alan kodu kaç? 0248 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0248 bu alan kodlarından birisidir. Peki 248 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Burdur'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0248 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Burdur'un alan kodu kaçtır? 248 neresi, nereye ait, nereden aramış?

248 NERENİN ALAN KODU?

0248 : BURDUR

0248 alan kodu Burdur iline aittir . Burdur'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0248 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Burdur'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 248 kodu yazar.

0248 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0248 telefon kodu Burdur iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Burdur şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 248 'dir. Yani Burdur'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0248 kodu geçmektedir.

BURDUR'UN ALAN KODU NEDİR?

Burdur'un alan kodu 0248 'dir. Burdur'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0248 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Burdur ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.