24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)

Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.

23.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:04

Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit ve 'a verilmesi

Serbest Kategorisi ödülünü muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi

Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)
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