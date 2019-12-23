24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)
Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.
23.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:04
Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi
Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi
Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(6)
Kaynak: AA