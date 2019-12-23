24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5)

Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için özel ödülü "Antartika" isimli haber ile Anadolu Ajansı muhabiri Servet Ülkü'ye verilmesi Hayatını kaybeden Ersin Çakır için hazırlanan özel klibin yayınlanması "Gecenin Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları" isimli haber ile...

23.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:55
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5)

Hayatını kaybeden kameramanı için özel ödülü "Antartika" isimli haber ile Anadolu Ajansı muhabiri Servet Ülkü'ye verilmesi

Hayatını kaybeden için hazırlanan özel klibin yayınlanması

"Gecenin Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları" isimli haber ile Kenan 'un ödül alması ANKARA - Türkiye Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5)
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