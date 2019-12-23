24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5)
Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için özel ödülü "Antartika" isimli haber ile Anadolu Ajansı muhabiri Servet Ülkü'ye verilmesi Hayatını kaybeden Ersin Çakır için hazırlanan özel klibin yayınlanması "Gecenin Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları" isimli haber ile...
Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için özel ödülü "Antartika" isimli haber ile Anadolu Ajansı muhabiri Servet Ülkü'ye verilmesi
Hayatını kaybeden Ersin Çakır için hazırlanan özel klibin yayınlanması
"Gecenin Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları" isimli haber ile Kenan Yeşilyurt'un ödül alması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(5)