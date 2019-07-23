Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, 24 Temmuz günün "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirtti.

Basın özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez şartlarından olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun özgürce oluşumunda en büyük katkı basına aittir. Vatandaşımızın doğru haber alması, kamuoyunun sağlıklı oluşması, toplum sorunlarının sağlıklı bir şeklide tartışılmasında basının önemi ise artarak devam etmektedir. Toplumun her türlü sorunlarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuya duyurulmasında aracı olurken öte yandan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta ve kamuoyu oluşturulmasında etkin bir rolü üstlenmektedir. Basınımıza düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığı toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak kitle iletişimine katkıda bulunmasıdır. Basın sektörünün en önemli aktörleri şüphesiz siz basın çalışanlarısınız, zor şartlarda görevlerinizi fedakarlıkla sürdürmeye çalışıyorsunuz. Başta yerel basın çalışanlarımız olmak üzere tüm basın mensubu ve gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, kalemlerinizin daima kesintisiz olarak yazması dileğiyle selam ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA