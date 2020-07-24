24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Şampiyonlar 00:35 Şampiyon 02:25 Elimi Bırakma 03:00 Osmanlı Tokadı 04:40 Umudun Toprağı 05:05 Hayat Kurtaranlar 05:20 Ege'nin Hamsisi 08:05 Osmanlı Tokadı 10:30 Tozkoparan 11:55 Elimi Bırakma 12:05 Elimi Bırakma 15:35 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Şampiyon 20:00 Başlangıç 23:15 Hayat Kurtaranlar 23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com