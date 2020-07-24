24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
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24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
24.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:05

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Şampiyonlar

00:35 Şampiyon

02:25 Elimi Bırakma

03:00 Osmanlı Tokadı

04:40 Umudun Toprağı

05:05 Hayat Kurtaranlar

05:20 Ege'nin Hamsisi

08:05 Osmanlı Tokadı

10:30 Tozkoparan

11:55 Elimi Bırakma

12:05 Elimi Bırakma

15:35 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

20:00 Başlangıç

23:15 Hayat Kurtaranlar

23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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