24 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
24.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:05
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Şampiyonlar
00:35 Şampiyon
02:25 Elimi Bırakma
03:00 Osmanlı Tokadı
04:40 Umudun Toprağı
05:05 Hayat Kurtaranlar
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:05 Osmanlı Tokadı
10:30 Tozkoparan
11:55 Elimi Bırakma
12:05 Elimi Bırakma
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Başlangıç
23:15 Hayat Kurtaranlar
23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com