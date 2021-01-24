24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

24.01.2021 04:58 | Son Güncelleme: 24.01.2021 05:03
24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

24 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

02:00 İleri Üçlü Transfer

02:00 Stadyum

03:30 Taktik Analiz

04:30 Adana Demirspor - Bursaspor

05:25 Başlama Vuruşu

06:10 İtalya Kupası Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Münih - Freiburg

07:00 Teknik Analiz

08:40 Özel Röportaj

09:00 Orhan Ayhan'la

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Taktik Analiz

10:00 Stadyum

11:25 Efsanelerin İzinde

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Hava Durumu

12:30 Spor Bülteni

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor

15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Adana Demirspor - Bursaspor

18:55 Yılport Samsunspor - Altay

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 05:03:11. #1.16#
title