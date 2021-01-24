24 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü Transfer
02:00 Stadyum
03:30 Taktik Analiz
04:30 Adana Demirspor - Bursaspor
05:25 Başlama Vuruşu
06:10 İtalya Kupası Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Münih - Freiburg
07:00 Teknik Analiz
08:40 Özel Röportaj
09:00 Orhan Ayhan'la
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Taktik Analiz
10:00 Stadyum
11:25 Efsanelerin İzinde
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Hava Durumu
12:30 Spor Bülteni
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - B. Sigorta Ümraniyespor
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Eskişehirspor - Ankaraspor
15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Adana Demirspor - Bursaspor
18:55 Yılport Samsunspor - Altay
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com