24 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
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Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV, Haber

24 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

24 Nisan 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

24.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:45
24 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Kiralık Aşk

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

23:15 Acil Arama

Kaynak: InterSinema.com

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