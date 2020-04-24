24 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
24 Nisan 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
24.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Kiralık Aşk
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
23:15 Acil Arama
Kaynak: InterSinema.com