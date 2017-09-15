24 Milyonluk Büyük İkramiye Isparta'ya Çıktı

Süper Loto'da 24.6 milyon TL'lik büyük ikramiye, Isparta'dan bir talihliye çıktı. İkramiyenin isabet ettiği kuponun makineden sen seç yöntemiyle oynandığı ortaya çıktı. Süper Loto'da 9 hafta devir ettikten sonra "12 15 20 25 30 53" nolu rakamlara isabet eden 24 milyon 644 bin TL'lik ikramiye Isparta'ya çıktı. Milli Piyango bayisi Hasan Çelik'in büfesinde oynanan kuponun makineden sen seç yöntemiyle 12 TL karşılığında oynandığı ortaya çıktı. Büyük ikramiyenin Isparta'ya çıkmasıyla şans oyunu oynayanlar soluğu bayide aldı. Bazıları da ikramiyenin çıktığını Hasan Çelik'in bayisine geldiklerinde öğrendi. Şanslı kuponu satan ve 35 senedir Milli Piyango bayiliği yapan Hasan Çelik, "Birkaç kez daha önce de büyük ikramiye çıktı. Bu son ikramiye. Türkiye'de verilen ikinci büyük ikramiye. Çıkan kişiye sağlıcakla bu parayı kullanmasını tavsiye ederim. 12 liralık kupon oynamış talihli sen seç yöntemiyle. 24 milyon 644 bin TL alıyor. Deme ki küçük bir ilde olmamıza rağmen buraya da çıkabiliyormuş. Vatandaşlarda küçük illere çıkmaz diye bir düşünce var. Bu şaibenin gitmesi için de iyi oydu. Tamamen şans" dedi.



Talihliye daha önce çıkanlara olduğu gibi gayrimenkul yatırımı yapması tavsiyesinde bulunan Çelik, "İyi değerlendirdiler. İyi olduklarını görüyorum" derken, talihliden bayiyi de geleneksel olarak görmesini istedi.



(Ferhat Kaya/İHA)