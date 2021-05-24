24 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Mayıs'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 24 Mayıs Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Mayıs Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3950396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/05/2021 09:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3945328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AŞURE, BORA, CEYDA, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, KUM, MEDENİYET, TAHİR, TATLI, YEŞİL YALI sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 24/05/2021 09:30:00 - 24/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3950410

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, TUNA, YILMAZLAR, ÖMERLİ sk bölgelerinde 24/05/2021 10:00:00 - 24/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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