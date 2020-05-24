24 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Kuşlarla Yolculuk
00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Sahur Bereketi
02:00 9. Hariciye Koğuşu
02:45 Yedi Numara
03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:10 Yeditepe İstanbul
04:45 Sağlıklı Mutfak
05:30 Vefa Dediğin
05:35 Mesnevi'den Hikayeler
05:40 Dert Ortağı
06:00 Bayram Namazı
06:20 Zinde Kal
06:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
07:20 Bir Yusuf Masalı
08:30 Bayram Sevinci
09:00 Uğurlugiller
10:05 9. Hariciye Koğuşu
11:00 Perihan Abla
11:00 Mesnevi'den Hikayeler
11:30 Bayramlar Bayram Ola
13:00 Gülşen Abi
14:10 Yedi Numara
14:30 Bayramlar Bayram Ola
16:05 Yeditepe İstanbul
17:30 Meraklı Köfteci
18:00 Ana Haber
18:30 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:00 Madagaskar
20:35 Kalk Gidelim Eve
21:45 Yeni Hayat
22:50 Mesnevi'den Hikayeler
23:15 Kuşlarla Yolculuk
23:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
Kaynak: InterSinema.com