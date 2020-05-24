24 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Kuşlarla Yolculuk 00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 02:00 Sahur Bereketi 02:00 9. Hariciye Koğuşu 02:45 Yedi Numara 03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:10 Yeditepe İstanbul 04:45 Sağlıklı Mutfak 05:30 Vefa Dediğin 05:35 Mesnevi'den Hikayeler 05:40 Dert Ortağı 06:00 Bayram Namazı 06:20 Zinde Kal 06:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 07:20 Bir Yusuf Masalı 08:30 Bayram Sevinci 09:00 Uğurlugiller 10:05 9. Hariciye Koğuşu 11:00 Perihan Abla 11:00 Mesnevi'den Hikayeler 11:30 Bayramlar Bayram Ola 13:00 Gülşen Abi 14:10 Yedi Numara 14:30 Bayramlar Bayram Ola 16:05 Yeditepe İstanbul 17:30 Meraklı Köfteci 18:00 Ana Haber 18:30 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:00 Madagaskar 20:35 Kalk Gidelim Eve 21:45 Yeni Hayat 22:50 Mesnevi'den Hikayeler 23:15 Kuşlarla Yolculuk 23:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre Kaynak: InterSinema.com