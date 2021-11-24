24 Kasım Öğretmenler Günü Rize'de Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlama programına katıldı.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Erhan Dural Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa; Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programının açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Vali Kemal Çeber tarafından emekli olan öğretmenlere teşekkür plaketi verildi. Asaleti tasdik olan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Programda konuşan Vali Kemal Çeber, öğretmenlerin hayatımızdaki önemine değinerek, "Anne ve babamızdan sonra hayatımızı şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle bizlere yol gösteren en önemli kişi şüphesiz öğretmenlerimizdir. Öğretmenler öğrencilerini geleceğe hazırlarken onların kişiliklerini ellerinde şekillendiren sanatkardır. Yetiştirdiği öğrencilerinin hayattaki başarısı bir öğretmen için gurur duyulacak bir eserdir. Bugünün başarılı devlet insanları, bilimde ve fikir hayatında dünyaya yön veren kişileri dünün başarılı eğitimcilerinin eseridir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizler bu ülkenin geleceğini inşa eden mimarlarsınız. Ülkemizin kaderine yön verecek, gelişmesini sağlayacak, milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak nesilleri sizler yetiştireceksiniz. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve kutsal bir mesleği icra etmekte olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programda protokol üyelerine birde sürpriz yapıldı. Vali Kemal Çeber'in coğrafya öğretmeni ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in öğretmenin öğrencileriyle ilgili duygularını anlattığı video izletildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'e de eski öğrencileri tarafından hazırlanan öğretmenler günü videoları izletildi. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan protokol üyeleri emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Vali Kemal Çeber, programın ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

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