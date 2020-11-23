24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

23.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:01
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tunç, mesajında, bir ülkenin gelişmesi, çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkmasının gelecek nesillerin emin ellerde yetişmesine bağlı olduğunu belirtti.

Her zaman olduğu gibi içinde bulunulan Kovid-19 salgını sürecinde de online olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde öğretmenlerin büyük bir fedakarlık örneği göstererek, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde görevlerini yaptıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu üstün gayret ve fedakarlık için öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyen Hz. Ali'nin bu anlamlı sözü öğretmenlik mesleğinin kutsallığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Meslekler arasında hiçbir meslek için bu derece mana ifade eden bir söz bugüne kadar söylenmemiştir. Öğretmenlerimiz bu manevi yükün ağırlığını hissederek ülkemizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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