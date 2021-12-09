24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Sevgili eşim Selen Öküzcüoğlu ile birlikte, "24 Kasım Öğretmenler Günü" programları çerçevesinde ilk olarak, Celal Şükrü Sayınsoy Okulunu ziyaret ederek başladık.

Sevgili eşim Selen Öküzcüoğlu ile birlikte, "24 Kasım Öğretmenler Günü" programları çerçevesinde ilk olarak, Celal Şükrü Sayınsoy Okulunu ziyaret ederek başladık.

Daha sonra Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa katıldık.

Programımız Belediyemizde çalışan Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelmemizle devam etti.

Son olarak da Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek "Atatürk Büstü" boyama etkinliğine katılarak öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title