24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Sevgili eşim Selen Öküzcüoğlu ile birlikte, "24 Kasım Öğretmenler Günü" programları çerçevesinde ilk olarak, Celal Şükrü Sayınsoy Okulunu ziyaret ederek başladık.

Daha sonra Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa katıldık.

Programımız Belediyemizde çalışan Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelmemizle devam etti.

Son olarak da Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek "Atatürk Büstü" boyama etkinliğine katılarak öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık

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