24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:30

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Hatay Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Hatay Hatay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - Osmaniye Osmaniye'deki törende de İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Albak, törende meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenlerin beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün gören medeniyetin mensupları olduğunu dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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