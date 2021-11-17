24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Müdürlüğümüz tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler arasında sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel okullarımızda görev yapan öğretmenlerimize yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 13. 00' te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 90. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına birçok öğretmenimiz katıldı. Mangala, Pentago ve Reversi oyunlarında yarışan öğretmenlerimiz kıyasıya bir mücadele sergilediler.

Kategorilere göre dereceye giren öğretmenlerimizin isimleri şu şekildedir:

Mangala oyununda;

1. Yılmaz BOZTEPE, Çiftlikköy Mehmet Akif İnan Ortaokulu

2. Umut SAPAN, Kadıköy İlkokulu

3. Gülşah YILMAZ, Gelişen Bireyler Anaokulu

Pentago oyununda;

1. Hamdi ASLAN, Rahmi Tokay İlkokulu

2. Pervin ALTUNKILIÇ, Rahmi Tokay İlkokulu

3. Tuğçe KURT, Gelişen Bireyler Anaokulu

Reversi oyununda;

1. Gülçin İNAK, Çınarcık Ortaokulu

2. Mustafa Hakan GÜVEN, Çınarcık Füruzan Kınal Ortaokulu

3. Uğur KELEŞ, Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Turnuvaya katılan ve dereceye giren öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

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