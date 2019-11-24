24 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Vay Arkadaş

02:15 Vay Arkadaş

04:00 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:00 Feryat

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aşk Ağlatır

Kaynak: InterSinema.com