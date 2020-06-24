24 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 24 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Aramızda Kalsın 02:00 Abluka 02:30 Yüksek Sosyete 03:40 Yüksek Sosyete 05:00 Güzel Köylü 05:30 Katma Değer Şaban 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Katma Değer Şaban 20:00 Kutsal Damacana 3: Dracoola 21:45 İşler Güçler 21:45 Kutsal Damacana 3: Dracoola 22:00 Dondurmam Gaymak 23:15 İşler Güçler 23:45 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com