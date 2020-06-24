24 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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24 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

24 Haziran 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

24 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
24.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:52

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Aramızda Kalsın

02:00 Abluka

02:30 Yüksek Sosyete

03:40 Yüksek Sosyete

05:00 Güzel Köylü

05:30 Katma Değer Şaban

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Katma Değer Şaban

20:00 Kutsal Damacana 3: Dracoola

21:45 İşler Güçler

21:45 Kutsal Damacana 3: Dracoola

22:00 Dondurmam Gaymak

23:15 İşler Güçler

23:45 Aramızda Kalsın

Kaynak: InterSinema.com

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