24 Ekim MasterChef yemekleri! Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri
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24 Ekim MasterChef yemekleri! Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri

24.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:00
24 Ekim MasterChef yemekleri! Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri

24 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen Masterchef sonrası Chijeu-Buldak nasıl yapılır merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyununda takımlardan Kore mutfağından bazı yemeklerin yapılması istendi. Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Chijeu-Buldak malzemeleri nelerdir?

24 Ekim Cumartesi tarihinde MasterChef'te Güney Kore yemekleri yapıldı. Bir otomotiv fabrikasında çekilen ve Koreliler tarafından da denenecek olan bölümde 5 adet Güney Kore mutfağından yemek yapılacak. Peki, Chijeu-Buldak nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Chijeu-Buldak tarifi, malzemeleri

24 EKİM MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ

Tteokbokki·

Chijeu-Buldak

Bibimbap

Mandu

Gyeranmari

Kimchi - lahana turşusu

CHİJEU-BULDAK MALZEMELERİ

900 gr küp kesilmiş tavukgöğsü

2-3 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2-3 yemek kaşığı acı biber ezmesi (Gochujang)

1 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

? su bardağı bal

6 diş sarımsak, ince kıyılmış

2 tatlı kaşığı taze zencefil, ince kıyılmış

1 çay bardağı su

300 gr mozarella peyniri, rendelenmiş

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1 adet yeşil soğan, ince dilimlenmiş

CHİJEU-BULDAK NASIL YAPILIR?

Geniş bir kasede kırmızı pul biber, acı biber ezmesi, soya sosu, ayçiçek yağı, karabiber, bal, ince kıyılmış sarımsak ve zencefili çırparak karıştırın. İçine küp kesilmiş tavukları ilave edip, tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Sosa bulanmış tavukları geniş bir tavaya yerleştirin. İçinde tavukları marine ettiğiniz kaba 1 çay bardağı kadar su ilave edip, karıştırın ve tavadaki tavukların üzerine dökün. Tavanın kapağını kapatın ve yüksek ateşte yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Tavukların yanmaması için ara sıra dibini kontrol edin. Ardından tavukları bir kez karıştırın ve ters çevirin. Tekrar kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika daha pişmeye bırakın.

Pişen tavukların üzerine rendelenmiş mozarella peynirini serpiştirin ve önceden ısıtılmış 250 derece fırında peynirler eriyene dek yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Üzerine ince dilimlenmiş yeşil soğan serpiştirip, sıcakken servis edin.

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