24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti
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24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:51
24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti

24. Dönem Hasan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


52 yaşındaki Türkoğlu, ilik kanseri nedeniyle Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.


Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin İrfanlı Mahallesi, Göçmenler semtinde ikamet eden Nezihe ve Ökkeş Türkoğlu çiftinin iki evladından birisi olan Türkoğlu için 12 Şubat Çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.


13 Şubat Perşembe günü ise Düziçi Merkez Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Düziçi Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.


Hasan Hüseyin Türkoğlu evli, Nisa ve Oğuz adından iki çocuk babasıydı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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