24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

24.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 06:46
24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

24 Aralık 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:16 Sol Yanım

01:30 Görevimiz Tehlike

01:45 Ölüm Pençeleri

03:15 Empire State

03:30 Göçebe

04:15 Ölüm Pençeleri

05:10 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 Sol Yanım

23:30 Göçebe

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı | Haberler.com TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 06:47:17. #1.14#
title