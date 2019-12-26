230 bin kişinin hayatına mal olan tarihin en ölümcül depreminin 15'inci yıl dönümü
Haberler » Dünya » 230 bin kişinin hayatına mal olan tarihin en ölümcül depreminin 15'inci yıl dönümü - Haberler

230 bin kişinin hayatına mal olan tarihin en ölümcül depreminin 15'inci yıl dönümü

Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve hemen sonrasındaki tsunami sebebiyle, Uzak Doğu Asya ülkelerinde bundan tam 15 yıl önce 230 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. 26 Aralık 2004'te yaşanan ve 20 metreyi bulan dev dalgalara sebep olan bu doğal afet hala akıllarda

26.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:57
230 bin kişinin hayatına mal olan tarihin en ölümcül depreminin 15'inci yıl dönümü

Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki ve hemen sonrasındaki tsunami sebebiyle Uzak ülkelerinde bundan tam 15 yıl önce 230 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.


26 Aralık 2004'te yaşanan ve 20 metreyi bulan dev dalgalara sebep olan bu doğal afet, meydana getirdiği tahribat ve sebep olduğu ölümlerle hala akıllardaki yerini koruyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler