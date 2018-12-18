23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi

23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 23 yaşındaki bir sapık, gizlice girdiği evde ölü bir kadınla cinsel ilişkiye girdi. Genç sapık, polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde işsiz olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Khurum Shazada isimli sapık, gece saatlerinde gizliden girdiği cenaze evinde ölü bir kadının bedeniyle cinsel ile ilişkiye girdi.

SPERM İZLERİ SAPIĞI ELE VERDİ

Cenaze evi çalışanları sabah işe geldiklerinde bir cesedin üzerinde sperm izleri görünce olayı polise bildirdiler. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Shazada'yı gözaltına aldı.

DNA'SI İLE UYUŞTU

Ceset üzerinde bulunan sperm örnekleri sapığın DNA'sı uyuşunca, şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Polise verdiği ifadede pişman olduğunu söyleyen Shazada, mahkemeye çıkana kadar polis gözetimi altında tutulacak.

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