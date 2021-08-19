23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Yenifakılı ilçesi Eskiören köyünde ikamet eden 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu, askerlik görevini ifa etmek istediğini ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Engelli vatandaşın isteğine kayıtsız kalmayan ilçe jandarma komutanlığı, Topçu için bir günlük askerlik programı ve ardından da yemin töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Soner Yalçın, Eskiören köyü Muhtarı Gencebay Delibaş, kurum amirleri, askerleri personel ve Topçu'nun ailesi katıldı.

Askeri üniforma giyerek hayalini gerçeğe dönüştüren Topçu, elini silah ve Türk Bayrağına koyup yemin etti. Yemin töreninin ardından Türk Bayrağı ve terhis belgesi, Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç tarafından Topçu'ya teslim edildi.

Törenin ardından Topçu, ailesi ve askeri personelle hatıra fotoğrafı çekindi. - YOZGAT

23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Üner Düm Tek Tek Şahan Gökbakar
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:43:47. #1.16#

title