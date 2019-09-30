23. Selvili Dede Alevi Kültür ve Dayanışma Şenliği, Kula'da yapıldı

30.09.2019 10:07

Manisa'nın Kula ilçesinde "23. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" düzenlendi.

Kenger Mahallesi'nde etkinliğe, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile vatandaşlar katıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Manevi büyüklerimizi anmak amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Duru, "Burası Anadolu toprağı, özellikle 1071'den sonra bizler göç etmeye başladık ve yurt edindik. Ecdadımız sayesinde bu cennet vatanı, şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak toprağı vatan ettik. Bu toprakları sevdiklerimizden vazgeçerek vatan ettik. Bu uğurda yürürken manevi büyüklerimizi anarak vatan ettik." diye konuştu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sevgi ve saygının toplum hayatındaki önemine değindi.

İnsanların farklılıklar üzerinden birbirine düşürülmeye çalışıldığını aktaran Tosun, "Anadolu erenlerinin ve Horasan erenlerinin yıllarca yaşatmış oldukları mekteplerin ve bu mekteplerdeki Hacı Bektaş-ı Veli'leri, Yunus Emre'leri, Mevlana'ları, Pir Sultan Abdal'ları, Hoca Yesevi'leri ve onların genlerimize nakış nakış işlemiş oldukları kardeşlik duygularımızı yeniden tekrar diriltmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz da katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, semah gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA