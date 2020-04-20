23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru
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23 Nisan, Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru

Görele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

20.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:26
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru

Görele Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlama adına etkinlik hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

23 Nisan coşkusunun tüm kentte yaşanması için Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Erener, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımız ve vatandaşlarımızla beraber 23 Nisan Perşembe akşamı İstiklal Marşımızı şanlı bayrağımızı dalgalandırarak okuyacağız. Çocuklarımız bayramlarını buruk geçirmemeleri için belediye ekiplerimizle beraber ev ev dolaşarak bayrak dağıtımında bulunduk."

Kaynak: AA

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