23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bu bayramı çocuklarımız ile kutlayamamanın burukluğu içindeyiz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bu bayramı çocuklarımız ile kutlayamamanın burukluğu içindeyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Tören sonrasında açıklama yapan Çandıroğlu, "Bu kutlamaları öğrencilerimiz ile canlı canlı, neşe ile kutlamaya alıştık ama maalesef bu salgın nedeniyle bizi bu tür etkinliklerde çocuklarımızla uzaktan etkinlik yapmaya mecbur kıldı. Öncelikle bunun bir burukluğu içindeyiz. İnşallah ümit ederiz ki bu salgın dönemi biter. Eğitim ve öğretime kaldığımız yerden canlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımız ile birlikte cıvıl cıvıl kutlamayı inşallah Allah nasip eder" ifadesinde bulundu.

Çandıroğlu, "236 Nisan denince akla ulusal egemenlik geliyor. 23 Nisan Himmetdede'nin Düver köyünden çıkarak eğitimini tamamlayabilme gücünün kuvvetinin devlet tarafından öğrencilere tanınması demektir. 23 Nisan ABD'de yüksek lisans ve eğitimleri kazanmak demektir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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