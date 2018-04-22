Anadolu Gençlik Derneği İlkadım İlçe Başkanı Ömer Faruk Karaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hem milletimiz hem de tarihimiz açısından anlamının çok büyük olduğunu vurguladı.

23 Nisan 1920'de büyük fedakarlıklarla kurulan ve milli mücadelenin merkezi olan TBMM'nin milletin bağımsızlık konusundaki sarsılmaz iradesinin bir yansıması olduğunu ifade eden Karaman, TBMM'nin milletin sevincinin, coşkusunun, geleceğe ait umudunun ortak paydası olduğunu kaydetti.

Karaman, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın en önemli anlamı; hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğidir. Meclis'in kuruluşuyla birlikte, hangi şart altında olursa olsun, milli idare üzerinde hiçbir vesayet kurumunun ve tahakkümün kabul edilmeyeceği bütün dünyaya ilan edilmiştir. Milletimiz, bu tarihi gerçeklerden aldığı tecrübe ile ülkesine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Anadolu Gençlik Derneği, bu bilinçle gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Samsunlu öğrencilerimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği yarınlar diliyorum."