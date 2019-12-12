23 Nisan İlkokulunda kermes yoğun ilgi gördü

12.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:32

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye Başkan Vekili Hakan Kozak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, MHP Kadın Kolları Başkanı Ulviye Öner Özer, Ak Parti Dörtyol İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehit Onbaşı Halil Kurt'un babası ve nişanlısı ile çok sayıda okul müdürünün iştirak ettiği kermes 12 Aralık 2019 Perşembe günü yapıldı.

Okul İdaresi, Öğretmenleri ve Okul Aile Birliğinin güzel bir dayanışma örneği sergilediği kermeste öğrenci velileri tarafından yapılan yöresel lezzetler ile el emeği göz nuru ürünler okulun eksikleri ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla satışa sunuldu.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, idare, öğretmen ve veli dayanışmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinlikleri; kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma imkanı sağlayan sosyal faaliyetler olarak nitelendirdi.

Okul Müdürü Faruk Üçel'de yaptığı açıklamada; "Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne yönelik hain terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşımız Halil Kurt için okulumuzda bir kütüphane yaptırma kararı aldık. Kütüphanemiz için kitap toplama kampanyamız devam etmekte. Diğer taraftan demirbaş ihtiyacını karşılamak adına da okul aile birliğimizin öncülüğünde ve hemen hemen tüm velilerimizin iştirakiyle bu gün bir kermes düzenliyoruz. ŞehidimizHalil Kurt'un babası Mevlüt Kurt amcamızla, nişanlısı da aramızda. Konuya hassasiyet gösteren ve bu konuda fedakarlıktan kaçınmayan mesai arkadaşlarım ile okul aile birliğimiz üyelerine ve bu gün neredeyse eksiksiz olarak kermesimize iştirak eden öğrenci velilerime şükranlarımızı sunuyoruz. Başta sayın kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman destek ve teşviklerini görmekteyiz. " dedi.

Konuklara yöresel ürünlerden yapılan lezzetli ikramların yanı sıra okul öğretmenleri de mini bir konser verdi.

Kaynak: Bültenler