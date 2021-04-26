23 Nisan'ı buruk geçiren çocuklara Erzurum'da "şekerli" sürpriz
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23 Nisan'ı buruk geçiren çocuklara Erzurum'da "şekerli" sürpriz

23 Nisan'ı buruk geçiren çocuklara Erzurum'da 'şekerli' sürpriz
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında dışarı çıkamayan Erzurumlu çocuklara, Aziziye belediyesince park ve ağaçlara asılan "horoz şekeri" ile sürpriz yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında dışarı çıkamayan Erzurumlu çocuklara, Aziziye belediyesince park ve ağaçlara asılan "horoz şekeri" ile sürpriz yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların bayram sevinci yaşaması temin edildi. Organizasyon kapsamında ilçedeki parklardaki oyun alanları ve ağaçlara "23 Nisan Kutlu Olsun" yazılı şekerler asıldı.

Ailelerin ilgi gösterdiği organizasyonda görevlilerce asılan şekerleri toplayarak poşetlerine dolduran çocuklar mutluluk yaşadı.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl da 23 Nisan'ı buruk geçiren çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde hep birlikte 23 Nisan'ı yaşadık, sokağa çıkma kısıtlaması vardı. O gün koltuğumuza oturttuğumuz minik başkanımız buruk geçen 23 Nisan dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği gün bir sürpriz yapılması talimatı verdi. O talimatın gereğini biz de bugün kısıtlamadan sonraki ilk gün ilçedeki bütün parklarda yerine getiriyoruz. Ramazan ayında gelenekselleşmiş horoz şekerlerimizi astık. Pandemi kuralları çerçevesinde çocuklarımızla hoş vakit geçiriyoruz."

Orhan, bugün gün içinde sokağa çıkma kısıtlaması olmadığını aktaran "Kısıtlamanın bittiği gün de çocuklarımızla birlikteyiz. Onlarla birlikte olmak bize güç ve mutluluk veriyor. Hem ramazan hem de pandemi döneminde böyle bir faaliyet yapmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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