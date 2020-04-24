23 Nisan'da doğan küçük kıza Vefa Destek Grubundan sürpriz kutlama Arnavutköy'de yaşayan Beyza İşeri, 8. yaşına Vefa Destek Grubu üyelerinin yaptığı sürprizle girdi.

Arnavutköy'de yaşayan Beyza İşeri, 8. yaşına Vefa Destek Grubu üyelerinin yaptığı sürprizle girdi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve 23 Nisan'da doğduğu öğrenilen Beyza İşeri'ye, Vefa Destek Grubu üyelerince doğum günü kutlaması yapıldı.

Vefa Destek Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptıkları sürpriz kutlamada polis ve jandarma eşliğinde İşeri'nin evine gitti.

Görevlileri karşısında ellerindeki pastayla gördüğünde büyük mutluluk yaşayan Beyza, daha sonra pastayı üfledi.

Vefa Destek Gurubu üyeleri İşeri'ye, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın da selamını iletti.

Beyza ve ailesi yapılan sürpriz karşısında tüm Vefa Destek Grubu üyelerine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA