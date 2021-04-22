23 Nisan cuma namazı var mı? Bu hafta cuma namaz yasak mı? Cuma namazı kılınacak mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir kez daha önemli bir karar alındı. Müslümanlar emin olmak için " 23 Nisan cuma namazı var mı? Bu hafta cuma namaz yasak mı? Cuma namazı kılınacak mı?" Sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Konuyla alakalı olarak cuma namazının nerede kılınacağı merak konusu oldu. Peki bu hafta camide cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

23 NİSAN CUMA NAMAZI VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki Ramazan ayı ile ilgili birtakım kısıtlamalara gitmiş ve teravih namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı.

Teravih namazlarında camiler kapalı olsa da, cuma namazlarında camiler yine açıktı ancak bu hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan'da camilerin de kapalı olması bekleniyor.

CUMA YASAK VAR MI?

Ramazan ayının hemen öncesinde Kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini yayımlamış ve 2 hafta boyunca yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu nedenle 23 Nisan'da ek yasak olacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili kararın bu hafta yapılması beklenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında açıklanması bekleniyordu. Geçen yıl hafta sonu ile birleştirilerek 23 Nisan'da 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.