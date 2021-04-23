23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı

23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklarında yaşattı.

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklarında yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bandolu gösteriye imza atan Gölbaşı Belediyesi, sokak eğlencelerini eve taşıdı. Şehir içi gezi treniyle müzik ziyafetinin Gölbaşı sokaklarına taşındığı günde, Gölbaşılılar 23 Nisan coşkusunu camlarda ve balkonlarda yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkan vatandaşlar, otobüsten çalınan parçalara eşlik etti. Çizgi film karakterlerinin de eşlik ettiği gösteride, kahramanları karşılarında gören çocukların keyfi ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sebebiyle kutlama yapılamadığını belirterek, "Gölbaşı Belediyesi olarak evlerinde olan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa yaşatmak adına 23 Nisan coşkusunu mahallelere taşıdık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kulu olsun. Birlikte sokaklarda bayramlarımızı keyifle yaşayacağımız günler yakın" dedi.

Başkan Şimşek, çocukların bayramını anons ile kutladı. Çocuklara Türk bayrağı ve puzzle hediye edilen etkinlikler gün boyu devam etti. - ANKARA

23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Muslera Ömer Ali Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan coşkusu Gölbaşı'nda balkonlara sığmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:44:18. #1.14#

title