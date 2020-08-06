23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
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23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 23 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 23 plakası nerenin, 23 plaka kodu hangi ile ait?

23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
06.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:04

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 23 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

23 NERENİN PLAKASI?

23 plakası hangi ile ait : Elazığ

23 plakası Elazığ iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 23 ile başlıyorsa bu Elazığ'a ait demektir. Elazığ'ın plakası 23'dür. Peki Elazığ ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

ELAZIĞ'IN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 23 olan Elazığ'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Elazığ'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 23 Elazığ plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Elazığ Merkez ilçesi plaka harfleri :

AC - AZ

DA - DZ

EA - EZ

FA 001 - FZ 999

M 0001 - M 4999

T 0001 - T 9999

Y 0001 - Y 4999

Kovancılar ilçesi plaka harfleri :

K 0001 - K 9999

M 5000 - M 5099

T 5500 - T 5999

Y 5500 - Y 5999

Karakoçan ilçesi plaka harfleri :

KA 001 - KC 999

T 5000 - T 5499

Y 5000 - Y 5499

Palu ilçesi plaka harfleri :

P 0001 - P 9999

Maden ilçesi plaka harfleri :

TC 001 - TC 999

Y 6500 - Y 9999

23 nerenin plaka kodu? 23 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Sonuç olarak 23 plakası Elazığ şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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