23 Mayıs 2025 İmamoğlu'na sansür mü geldi? Ekrem İmamoğlu görüntülerine yasak mı geldi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçlarında Ekrem İmamoğlu'na ait görsel ve işitsel içeriklerin kullanılmasını yasakladı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Ekrem İmamoğlu'nun metro, metrobüs ve otobüslerde neden sesi ya da görüntüsü yer almayacak? İşte detaylar...

23 MAYIS İMAMOĞLU'NA SANSÜR MÜ GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken bir karar alındı. İBB'ye iletilen talimatla, Ekrem İmamoğlu'na ait fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanımı yasaklandı.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Bu karar, İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla gözaltına alınmasının ardından geldi. 23 Mart 2025'te tutuklanan İmamoğlu, şu anda Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Ayrıca, hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlandı.