23 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
23 Mart 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Miraç Kandili Özel
00:15 Öğretmen
01:15 Baraj
02:15 Öğretmen
02:30 Aşk Yeniden
03:15 Aşk Yeniden
04:15 Aşk Yeniden
04:30 Kadın
05:45 Her Yerde Sen
06:00 Her Yerde Sen
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Baraj
12:15 Yasak Elma
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:30 Baraj
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
20:00 Savaşçı
Kaynak: InterSinema.com