23 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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23 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Haziran 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
23.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Taraftar

01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:45 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Süper Lig Maç Sonu

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

04:45 Süper Lig Kısa Özet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - M. Başakşehir

06:30 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

07:45 Kısa Özet: BTCTURK Malatya - Göztepe

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Beşiktaş

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Süper Lig Maç Sonu

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

12:00 Maç Saati

12:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

13:00 Kısa Özet: Fenerbahçe - Kasımpaşa

13:15 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:15 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Sonu

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 beIN Manşet

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

21:00 Taraftar

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:45 Süper Lig Devre Arası

22:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

23:00 beIN Wellness

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

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