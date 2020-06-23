23 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Haziran 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:00 Taraftar 01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 01:45 Maç Saati 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:30 Süper Lig Maç Sonu 03:45 Z Raporu 04:00 beIN Manşet 04:45 Süper Lig Kısa Özet 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:15 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - M. Başakşehir 06:30 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 07:45 Kısa Özet: BTCTURK Malatya - Göztepe 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Beşiktaş 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:30 Süper Lig Maç Sonu 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:00 Maç Saati 12:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 13:00 Kısa Özet: Fenerbahçe - Kasımpaşa 13:15 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:15 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Taraftar 19:00 Futbolun Şehirleri 20:00 beIN Manşet 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor 21:00 Taraftar 21:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor 22:00 beIN Teknik 22:00 Maç Saati 23:00 beIN Wellness 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com