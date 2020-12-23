23 Aralık Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 23 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

23 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 8°C

İSTANBUL °C, 9°C

KIRKLARELİ °C, 7°C

KOCAELİ °C, 12°C

A.KARAHİSAR °C, 4°C

DENİZLİ °C, 9°C

İZMİR °C, 12°C

MUĞLA °C, 12°C

ADANA °C, 17°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 14°C

ISPARTA °C, 5°C

ANKARA °C, 4°C

ÇANKIRI °C, 6°C

ESKİŞEHİR °C, 6°C

KONYA °C, 4°C

BOLU °C, 4°C

DÜZCE °C, 9°C

KASTAMONU °C, 3°C

ZONGULDAK °C, 8°C

AMASYA °C, 6°C

GÜMÜŞHANE °C, 0°C

SAMSUN °C, 9°C

TRABZON °C, 9°C

ERZURUM °C, -2°C

KARS °C, -2°C

MALATYA °C, 5°C

VAN °C, 1°C

ADIYAMAN °C, 10°C

DİYARBAKIR °C, 8°C

GAZİANTEP °C, 10°C

ŞANLIURFA °C, 11°C

23 ARALIK ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzey kıyıları hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

23 ARALIK ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklenmektedir. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

23 ARALIK ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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