23 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:20 Spor Hafta Sonu
01:30 Transfer Gündemi
03:20 Transfer Gündemi
03:35 İleri Üçlü
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 Arsenal - Chelsea
06:20 Ustalara Saygı
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:00 Unutulmaz Maçlar
08:30 Süper Spor
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Transfer Gündemi
10:00 İleri Üçlü
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Hedef Süper Lig
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Hafta Sonu
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com