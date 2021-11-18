MYP Lideri Yılmaz: Faiz en büyük musibettir

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik değil siyasi bir faiz ödediğini söyleyerek, "Faiz en büyük musibettir. Türkiye ne yazık ki ekonomik değil siyasi bir faiz ödüyor. Eğer ülke de yatırım imkanlarını genişletmez, yatırım yapan insanların işlerini kolaylaştırıcı tedbirler almazsak ve siyaseten dünyaya güven veren bir tabloyu ortaya koyamazsak yüksek faiz belası ile uğraşmaya devam ederiz. Kesinlikle faizdeki indirimler devam etmelidir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomik değil siyasi bir faiz ödediğini belirten Yılmaz, Faiz en büyük musibettir. Türkiye ne yazık ki ekonomik değil siyasi bir faiz ödüyor. Eğer ülke de yatırım imkanlarını genişletmez, yatırım yapan insanların işlerini kolaylaştırıcı tedbirler almazsak ve siyaseten dünyaya güven veren bir tabloyu ortaya koyamazsak yüksek faiz belası ile uğraşmaya devam ederiz. Türkiye gibi önemli ülkeler dış politika başta olmak üzere iç meselelerde demokratik anlayışları yargı ve hukuk üstünlüğünü sağlayamadıklarında istikrarlı bir para politikası tesis edemezler. Gerek içeride gerek dışarıdan gelecek yatırımcı her türlü siyasi baskıdan uzak her türlü kolaylaştırıcı güven ortamını mutlaka hissetmelidir. Ancak bu koşullarda daha uygun dip faizle daha üst seviye yatırımlara kavuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Faiz indiriminin iyi fakat yeterli olmadığını faizlerdeki indirimin devam etmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Faiz indirimi hala yetersiz ve maalesef bankaların kredi vermeme isteği birlikte düşünüldüğünde yapılan indirimlerin de bir karşılığı olmuyor. Merkez bankasının faizdeki indirimleri devam etmelidir" dedi. - İSTANBUL

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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