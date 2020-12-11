224 Alan kodu nerenin? Bursa alan kodu kaç? 0224 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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224 Alan kodu nerenin? Bursa alan kodu kaç? 0224 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:21
224 Alan kodu nerenin? Bursa alan kodu kaç? 0224 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0224 bu alan kodlarından birisidir. Peki 224 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bursa'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0224 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bursa'nın alan kodu kaçtır? 224 neresi, nereye ait, nereden aramış?

224 NERENİN ALAN KODU?

0224 : BURSA

0224 alan kodu Bursa iline aittir. Bursa'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0224 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bursa'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 224 kodu yazar.

0224 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0224 telefon kodu Bursa iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bursa şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 224 'dür. Yani Bursa'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0224 kodu geçmektedir.

BURSA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Bursa'nın alan kodu 0224 'dür. Bursa'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0224 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bursa ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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