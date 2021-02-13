22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
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22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi

13.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:40
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi

GAZİANTEP'te İlayda S. (22), 3'üncü kattaki evlerinin terasından atlayarak yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te İlayda S. (22), 3'üncü kattaki evlerinin terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce babası trafik kazasında hayatını kaybeden, annesi ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan İlayda S., 3'üncü kattaki evlerinin terasından kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar İlayda S.'yi kanlar içinde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına karşın sabaha karşı hayatını kaybetti. 

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlayda S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.


22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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