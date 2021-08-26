22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında kullandığı otomobilden savrularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında kullandığı otomobilden savrularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 21. ve 31. caddelerin kesişiminde meydana geldi. Caddelerin kesişim noktasında Tuğba Ç.K. yönetimindeki 26 ABZ 172 plakalı otomobil ile 22 yaşındaki Göktuğ Karahan'ın kullandığı 26 GA 199 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tuğba Ç.K.'nın kullandığı otomobil savrularak yan yoldan gelen 26 S 0344 plakalı servis aracına çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif yaralanan Tuğba Ç.K. Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisinin ardından taburcu edildi. Günyüzü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı savrularak ağır yaralanan Göktuğ Karahan ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı