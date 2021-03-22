22 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
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22 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

22.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 06:49
22 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

22 Mart 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Kod Adı: Londra

02:15 Ruhlar Evi

02:30 Müzik Arası

03:30 Güllerin Savaşı

03:45 5N 1K

04:45 Güllerin Savaşı

07:00 Sihirli Annem

07:00 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Iron Man 3

16:00 Arka Sokaklar

16:30 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Mandıra Filozofu

23:45 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com

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