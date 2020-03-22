22 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Zaman Matinesi 01:20 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:35 Zaman Matinesi 03:55 1'de Bugün 04:05 Seksenler 04:20 İyilik Kulübü 04:40 Ömür Dediğin 05:10 Küçük Hanımefendi 05:45 Ömür Dediğin 06:15 Küçük Hanımefendi 06:50 1'de Bugün 07:00 Tutunamayanlar 08:05 Beni Böyle Sev 08:50 Diriliş Ertuğrul 10:50 1'de Bugün 11:00 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 12:30 Benim Adım Melek 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm 15:50 1'de Bugün 16:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 17:00 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 19:45 Miraç Kandili Özel Programı 20:00 Şampiyon 21:00 Kalk Gidelim 23:55 Ya İstiklal Ya Ölüm Kaynak: InterSinema.com